Аваков уволится или сядет в тюрьму? Кто на новенького?

05.12.2016 (12:46)



На фоне расстрела 5 полицейских в Княжичах в обществе поднялась мощная волна с требованиями отставки главы МВД Арсена Авакова, при этом уже обсуждают вопрос, кто может занять его место.

На выбор предлагается экс-начальник киевской милиции Александр Терещук, первый заместитель председателя Национальной полиции - Василий Паскал, губернатор Закарпатья, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль, экс-генпрокурор Украины Виталий Ярема, временно исполняющий обязанности Национальной полиции Вадим Троян или экс-министр МВД Виталий Захарченко.