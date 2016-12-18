Балога диагностирует у Порошенко белую горячку

18.12.2016 (13:40)

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Виктор Балога удручен результатами «евроинтегрирования» Украины, которое увенчалось позорным и унизительным решением Саммита ЕС, предписавшем, что Украине не видать Евросоюза как своих ушей, равно как и его финансовой помощи, не говоря уж о сотрудничестве в сфере безопасности.

Политик считает, что вина за постыдное украинское фиаско лежит в равной мере и на народе (в кастрюлях) и на власти, которую этот народ (в кастрюлях) избрал и благословил. Теперь политик призывает порадоваться тому, что Украине в Европе вдобавок ко всему хотя бы не набили морду. Свои оценки случившемуся Балога изложил в социальной сети.

«Ознакомился с так называемым Приложением №1 к Соглашению об Ассоциации с ЕС.

Думаю, такую «глубокую» Ассоциацию и Янукович подписал бы. И Россия может бы не начинала войну, если бы знала, что нам такое предложат.

Просто все время, когда мы говорили об этом Соглашении, нам рассказывали, что это – первый шаг к членству в ЕС. Мы в это верили и искренне за нее боролись. Лучшие из нас даже отдали за это жизнь.

А в итоге, вместо крепкой дружбы нам просто пожали руку и препроводили домой. Ну и на том спасибо, хорошо, что хоть морду не набили. Вот такая у нас Ассоциация.

И кто в этом виноват? Никто, кроме нас самих. Мы выбрали власть, которая утопила в коррупции наши евроамбиции и превратила украинцев в нежелательных гостей в Евросоюзе», - заявил Балога.

Политик пронозирует, что украинской «новой и честной» майданной власти в скором времени никто никто не подаст руки – ни в Европе, ни в Америке.

«...Другого, к сожалению, и не ждал. И такое отношение Евросоюза к украинцам вызвано еще и тем, что в их понимании, люди, которых устраивает такая власть, другого не заслуживают.

Пока власть не изменится, мы точно ничего не получим от ЕС. Потому что с ними сейчас не очень-то и хотят разговаривать. А после прихода новой администрации США и смены первых лиц в Евросоюзе, им вообще никто руки не подаст», - отметил он.

В контексте складывающейся геополитической ситуации у Украины вырисовывается очень незавидное положение, обращает он также внимание. И Петр Порошенко на этом фоне, продолжая воодушевленно заливать о европейских перспективах Украины, выглядит как очень больной человек.

«Трамп, несмотря на Сирию, готов дружить с Россией против Европы и Китая.

Европа, несмотря на санкции и войну на Донбассе, хочет дружить с Россией против Трампа.

Вот вам и геополитический расклад для Украины. С кем бы не захотел дружить Путин, мы будем разменной монетой в битве титанов.

На этом фоне, еврооптимистические заявления нашего Гаранта выглядят как белая горячка. Он настолько погряз в вопросе собственного обогащения, что потерял способность адекватно оценивать ситуацию. А мир – это не его кабинет, где можно занести сумку денег и все порешать за 5 минут», - заявил Балога, комментируя недавнее заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

Ранее Балога заявил, что Порошенко намеренно держит Украину в состоянии войны, страхе и неопределённости..