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Поздравляем с победой 45 Президента США Дональда Трампа!

20.01.2017 (17:01)
Президент США, Дональд Трамп

В Вашингтоне начинается церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Фондовые индексы США начали торги с положительной динамикой в ожидании выступления Дональда Трампа на его инаугурации.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (ВИДЕО)

Письмо редактору

Комментарии

20.01.2017 (17:58) / UA-Reporter.com

Поздравляем президента США и всей Украины!

20.01.2017 (17:23) / барыга

Репортер ви з глузду зїхали? Навіщо цю фігню на пів головної сторінки впіндюрили?

20.01.2017 (17:52) / Keep the Calm

Они вместе с расейской педерацией, анонировали на победу Трампа.

20.01.2017 (17:51) / gondom

Очень важно - это новый президент Украины!