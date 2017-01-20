Поздравляем с победой 45 Президента США Дональда Трампа!

В Вашингтоне начинается церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса. Фондовые индексы США начали торги с положительной динамикой в ожидании выступления Дональда Трампа на его инаугурации.
Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (ВИДЕО)
Поздравляем президента США и всей Украины!
Репортер ви з глузду зїхали? Навіщо цю фігню на пів головної сторінки впіндюрили?
Они вместе с расейской педерацией, анонировали на победу Трампа.
Очень важно - это новый президент Украины!
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Комментарии
Поздравляем президента США и всей Украины!
Репортер ви з глузду зїхали? Навіщо цю фігню на пів головної сторінки впіндюрили?
Они вместе с расейской педерацией, анонировали на победу Трампа.
Очень важно - это новый президент Украины!