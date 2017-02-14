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14.02.2017 (11:00)
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Таинственный полный месяц засиял над Ужгородом
13.02.2017 (20:24)
Над Ужгородом месяц всегда особый
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