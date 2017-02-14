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Таинственный полный месяц засиял над Ужгородом

13.02.2017 (20:24)
Ужгород, полнолуние, месяц

Над Ужгородом месяц всегда особый

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