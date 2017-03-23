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В Ужгороде пара лебедей облюбовала озеро на "Кирпичке"

23.03.2017 (13:05)
Ужгород, лебеди, озеро Кирпичка

Как собака пыталась подружиться с ужгородскими лебедями (ФОТО)

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