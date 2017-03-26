После 10 лет работы Гусинский внезапно закрыл свою медиа-компанию в Киеве. По зарплатам не рассчитался

26.03.2017 (17:14)

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Владимир Гусинский прекратил финансировать деятельность ООО "Нью Медиа

Интернет Украина", на имя которого было зарегистрировано

информационно-аналитическое издание NEWSru.ua, и сообщил редакционному

коллективу о своем решении о закрытии сайта. Во второй половине февраля на

главной странице ресурса находилось объявление о

"технических работах", сейчас же любые материалы вообще недоступны.

Исчез и обширный 10-летний архив ресурса (2007-2017).

20 сотрудникам проекта сообщили о том, что редакция "ликвидируется" в

связи с нехваткой финансирования. Им должны зарплаты за несколько месяцев.

Единственной причиной закрытия проекта главный редактор NEWSru.ua и

одновременно директор ООО "Нью Медиа Интернет Украина" Ольга Лень называет

финансовые проблемы Гусинского. При этом политическую или любую другую

версию он отвергает. "Нет возможности поддерживать работу сайта, потому

что он абсолютно дотационный. Задолженность есть. Где-то два с половиной

месяца. Были проблемы с финансированием только последнее время. До этого

10 лет все выплачивалось", - приводит ее слова "Детектор медиа".

http://detector.media/community/article/124045/2017-03-14-zhurnalisti-newsruua-povidomlyayut-pro-likvidatsiyu-vidannya-ta-prosyat-povernuti-zarplati-kerivnitstvo-obitsyae-pogasiti-borgi-dopovneno/

Впрочем, не исключено, что владельцу (чей бизнес преимущественно

сконцентрирован в РФ) мешала проукраинская позиция сайта в освещении хода

боевых действий на востоке Украины.

Немного о NEWSru.ua

Сайт NEWSru.ua работал в режиме расширенных новостей о событиях в Украине и

мире. Кроме того, там публиковались авторские колонки Виталия Портникова,

Елены Стяжкиной, Ларисы Волошиной и других.

NEWSru.ua успешно функционировал в течение последних 10 лет и представлял

собой одну из трех частей международного новостного портала NEWSru - наряду с

российской (Москва) и израильской (Тель-Авив) редакциями. Гусинский

создал NEWSru после потери контроля над НТВ.

Главным редактором NEWSru.ua все это время была известная украинская

журналистка Ольга Лень. Начиная с сентября, она ведет авторское ток-шоу

"Ответы с Ольгой Лень" на телеканале "Эспрессо".

.......................

В отсутствии NEWSru.ua в сети Вы можете убедиться сами.

+ прямая речь Ольги Лень приведена ЗДЕСЬ

где она также выражается исключительно в поддержку ЭКОНОМИЧЕСКОЙ версии

https://day.kyiv.ua/ru/article/media/populyarnyy-portal-newsruua-zakrylsya

+ немного подробностей с нашей стороны

http://nr2.lt/News/Ukraine_and_Europe/Gusinskiy-zakryl-svoyu-redakciyu-v-Kieve-124980.html

+ "В окружении Владимира Гусинского отказались комментировать эту информацию"

это уже мы цитируем IzRus

http://izrus.co.il/oligarhi/article/2017-03-17/34855.html

С уважением к Вам, бывшие сотрудники несуществующего теперь сайта NEWSru.ua

(2007-2017)