В Ужгороде главный "демон" объявил вендетту и решил отрезать дом-призрак от газа

05.12.2017 (16:44)

Рейтинг: 3

Как сообщалось ранее, в Ужгороде жилой дом выстоял 20 лет без коммунальных услуг. Но этот факт был зафиксирован еще в 2011 году. С тех пор прошло еще 7 лет. Но в Ужгороде ЖЭК, который обслуживает этот дом, так и не удосужился взяться за его обслуживание, хотя деньги за коммунальные услуги получает от жителей дома уже 27 лет...

Сегодня, 5 декабря 2017 года, ТОВ "Наш Добробут", ЖЭК который обслуживает "дом-призрак", решил поиздеваться над жителями дома №144 по улице Собранецкая в Ужгороде и отключить им газ.

На улице наступила зима, а начальнику ЖЭКа ТОВ "Наш Добробут" Афанасьеву М.Ю. захотелось, чтобы жильцы дома прочувствовали весь его ум и силу. Вот и решил 5 декабря вызвать работников "Закарпатгаза", чтобы те отключили дом от газоснабжения.

Самое главное, вместо того. чтобы обслуживать этот дом как управитель, он взялся за "вендетту".

А все потому, что жители дома высказали ему свое "фе", мол ТОВ "Наш Добробут" ничего в течение 2017 года не делал, как и предыдущие 26 лет, и составили всем коллективом акт-претензию. Кроме того, жители дома за один месяц до конца действия договора отказались от услуг этого ЖЭКа и попросили Департамент городского совета назначить им другого управителя.

По Закону Украины Департамент городского совета должен с нового года назначить дому №144 другого управителя.

Вот жители дома только никак не поймут, почему главный "демон" ЖЭКа решил напоследок громко стукнуть дверьми и отключить весь дом от газоснабжения?



