В Закарпатье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами (ФОТО)

15.09.2016 (14:17)

В результате ДТП 6 человек травмированы

Сегодня утром в с.Жуково Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус сообщением Мукачево-Жуково, за рулем которого находился 62-летний водитель, из-за неисправности двигателя и тормозов скатился в кювет и перевернулся.

В результате ДТП в Мукачевскую больницу доставлены 6 травмированных пассажиров автобуса. Среди них и 10-летняя девочка. Все пострадавшие - жители Жукова.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование.

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