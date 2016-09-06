В Закарпатье перевернулся рейсовый автобус с пассажирами (ФОТО)

|В результате ДТП 6 человек травмированы
Сегодня утром в с.Жуково Мукачевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус сообщением Мукачево-Жуково, за рулем которого находился 62-летний водитель, из-за неисправности двигателя и тормозов скатился в кювет и перевернулся.
В результате ДТП в Мукачевскую больницу доставлены 6 травмированных пассажиров автобуса. Среди них и 10-летняя девочка. Все пострадавшие - жители Жукова.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжается досудебное расследование.
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