В Закарпатье полиция проверяет четыре случая попытки похищения детей

15.09.2016 (15:05)

В Ужгорроде и районе зафиксировано 4 попытки похищения детей

Сотрудники ГУ НП в Закарпатской области проводят проверку четырех заявлений от родителей, которые утверждают, что неизвестные пытались заманить их детей в черный внедорожник. Об этом сообщила спикер ГУ НП в Закарпатской области Галина Сернивка.

Речь идет о двух случаях, имевших место в Ужгороде, и двух - в Ужгородском районе. Все заявители предоставляют идентичную информацию о том, что к детям, которые играли на игровых площадках, подъезжал черный автомобиль BMW X5 с иностранной регистрацией, где неизвестные лица, в разных случаях, предлагали детям поиграть, посмотреть мультики или угоститься конфетами. Дети не поддались на такие приглашения, вместо этого рассказали о странных людях своим родителям, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы.

Г.Сернивка отметила, что полиция принимает во внимание не только факты, изложенные в заявлениях, но и появляющиеся в сети Интернет.

"К сожалению, часто люди пишут о таких инцидентах в соцсетях, но не обращаются к нам. Это усложняет процесс расследования из-за отсутствия информации от очевидцев. Поэтому мы попутно обращаемся ко всем с просьбой о сотрудничестве в этом непростом деле", - подчеркнула она.

Сейчас полиция внесла все заявления родителей в Журнал единого учета обращений граждан. Автомобиль, который описали заявители, объявлен в розыск. Правоохранители должны разыскать неизвестных на черном BMW, выяснить их намерения и мотивы поведения. После чего всем инцидентам будет предоставлена соответствующая квалификация и правовая оценка.

Всех, кто владеет информацией о подобных случаях или о авто, его номерные знаки и т.п., закарпатская полиция просит обращаться по экстренному номеру "102".

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