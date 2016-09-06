Представители каких профессий в Закарпатье зарабатывают больше всех ?

15.09.2016 (15:08)

Закарпатцы зарабатывают деньги по-разному

Закарпатцы зарабатывают деньги по-разному. Кто-то едет на заработки в Италию или Прагу, кто работает нелегально, некоторые вообще живут за счет родственников. Но есть значительная часть людей, которые все же работают официально и учитываются статистикой.

Именно их мы и будем исследовать.

По состоянию на конец июля 2016 на Закарпатье насчитывалось 166 534 человека, которые работали на предприятиях с численностью работников более 10 К сожалению, по малых предприятиях или физлицах-предпринимателях статистика не ведется.

Итак, мы решили подсчитать, как соотносится рабочее время закарпатцев с их заработной платой или, если проще, кто работает больше, а зарабатывает при этом меньше. Или наоборот. Исследовали семь месяцев 2016 (данные за август пока отсутствуют).

Начнем с расчета стоимости отработанного времени. Как показывает общий график, здесь нет сильной динамики. Кривые могут немного расти или немного спадать, но в целом резких изменений нет. Небольшая тенденция прослеживается к росту оплаты часа труда. Это с положительного. С негативного: кривые не имеют тенденции к сближению, то есть низкооплачиваемая работа такой и остается и наоборот.

Однако, часть графиков таки показала более необычную динамику. Их мы вынесли на отдельный рисунок для лучшего понимания.

В частности, на рисунке можно увидеть наиболее выгодную профессию - это работа в сфере поставок электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха. Оплата за час здесь несколько уменьшалась, но все же держится на высоком уровне.

Особенно странно выглядит график педагогов. Здесь в летний период мы видим очень резкий подъем стоимости одного часа работы. Но связано это, прежде всего, с сокращением рабочего времени во время каникул. В целом же учителя зарабатывают меньше электриков.

Наиболее динамичным оказался график профессий сельского, рыбного и лесного хозяйства. Работа здесь зависит от сезонов, урожая и других природных факторов, поэтому и график очень ломаный. Оплата труда постоянно меняется. Но фермеры также зарабатывают больше, чем учителя.

График государственного управления и охраны мы оставили, чтобы показать, что в этой профессии наблюдается более резкий рост стоимости оплачиваемого времени. Вероятно, это связано с более активным набором на контрактную службу и лучшим стимулированием армии. То есть все-таки государство что-то улучшает в этой сфере.

В марте этого года большого успеха достигли люди, которые работают с недвижимым имуществом. Им даже удалось на один месяц опередить постоянных лидеров - электриков. Как показывают числа, такой внезапный рост возник из-за того, что заработная плата операторов недвижимости резко увеличилась, а рабочие часы их остались на прежнем уровне. Интересно, что президент Ассоциации экспертов по недвижимости Украины Сергей Злыдень еще в прошлом году рассказывал УНИАН, что рынок недвижимости остается в очень плохом состоянии, а его рост следует ожидать лишь в марте 2016 года.

Вероятно, эксперт был прав, однако, если верить графику, чуда не произошло, и доходы агентов вернулись к старым показателей. И стоит отметить, что оплата труда в этой сфере очень недалеко ушла от оплаты труда разнорабочего. Это последний график,который мы включили в рисунок, чтобы показать, где находится минимум.

А между тем прогнозы для разнорабочих очень неутешительные. Оплата труда здесь остается стабильно низкой. Настолько плавной не является кривая никакой другой сферы.

Следующий рисунок мы подготовили, чтобы показать более наглядно соотношение между затраченным на работу временем и доходами. Для этого были подсчитаны фонды среднего рабочего времени исследуемых нами закарпатцев и их средней заработной платы за семь месяцев 2016 года. Далее простым процентным соотношением, мы подсчитали, где самые большие зарплаты, а где маленькие. Так же и для отработанных часов. В результате столбики можно сравнивать между собой: чем он выше, тем выше зарплата или количество рабочих часов в той или иной сфере и наоборот.

Например, та же сфера поставки электроэнергии, газа и пара показывает, что зарплаты здесь самые высокие. А вот отработанные часы такие же, как и в сфере водоснабжения. Но зарабатывают люди там меньше чуть ли не на 50%.

В сфере питания закарпатцам приходится работать даже больше, чем электрикам, а получают они, при этом чуть больше разнорабочих.







В конце стоит вернуться к тому, с чего начинали: эти числа и графики нельзя считать достоверными на 100%, ведь многие люди, даже официально трудоустроенных получают заработную плату в конвертах.

Схема такова, что человеку выплачивают минимальную заработную плату, чтобы минимизировать налоги. В то же время часть зарплаты выдают в конверте. Многие предприятия могут часть работников держать официально, а часть нет.

Но график таки полезен. Он свидетельствует медленный рост заработных плат и большие несоответствия в оплате труда различных профессий на Закарпатье.





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