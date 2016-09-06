Грандиозный атракцион в Закарпатье : В Мукачево запустили колесо обозрения (ВИДЕО)

15.09.2016 (15:59)

Цена атракциона предварительно 40 гривен

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Сегодня, 15 сентября, в закарпатском городе заработало 30-метровое колесо обозрения. Теперь жители и гости Мукачево смогут насладиться прекрасными видами с высоты. Скорость колеса небольшая, 4 человека спокойно успевают занять свои места в кабине. Весь круг делается за 5 минут и 40 секунд. Цена проезда предварительно 40 гривен.Впечатление только хорошие, ведь с высоты колеса можно увидеть великолепную панораму, как Мукачевского замка Паланок, так и захватывающую картину женского монастыря у реки.