Грандиозный атракцион в Закарпатье : В Мукачево запустили колесо обозрения (ВИДЕО)
15.09.2016 (15:59)
Цена атракциона предварительно 40 гривен
Сегодня, 15 сентября, в закарпатском городе заработало 30-метровое колесо обозрения. Теперь жители и гости Мукачево смогут насладиться прекрасными видами с высоты.
Скорость колеса небольшая, 4 человека спокойно успевают занять свои места в кабине. Весь круг делается за 5 минут и 40 секунд. Цена проезда предварительно 40 гривен.
Впечатление только хорошие, ведь с высоты колеса можно увидеть великолепную панораму, как Мукачевского замка Паланок, так и захватывающую картину женского монастыря у реки.