В Мукачево избили и ограбили 80-летнюю старушку, один нападавший задержан

15.09.2016 (16:20)

Задержан мужчина, который избил пожилую женщину в Мукачево

Сегодня около 9 утра экипаж мукачевских патрульных получил сообщение о том, что на улице Марка Вовчка неизвестные нанесли телесные повреждения пожилой женщине.

На месте происшествия полицейские установили потерпевшую. 80-летняя женщина сообщила, что вчера вечером двое неизвестных ворвались в ее дом, ударили в лицо и, забрав деньги, скрылись в неизвестном направлении.

Просмотрев камеры наблюдения патрульные получили внешние признаки нападающих. Полисменам удалось установить место нахождения одного из них.



28-летнего мукачевца узнала и прямо указала на него потерпевшая. Мужчину пригласили в Мукачевский отдела полиции поскольку его действия содержат признаки уголовного преступления - разбоя.

Сейчас принимаются меры по установлению второго лица причастного к совершению преступления.

Продолжается следствие.

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