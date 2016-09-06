В Мукачево избили и ограбили 80-летнюю старушку, один нападавший задержан

|Задержан мужчина, который избил пожилую женщину в Мукачево
Сегодня около 9 утра экипаж мукачевских патрульных получил сообщение о том, что на улице Марка Вовчка неизвестные нанесли телесные повреждения пожилой женщине.
На месте происшествия полицейские установили потерпевшую. 80-летняя женщина сообщила, что вчера вечером двое неизвестных ворвались в ее дом, ударили в лицо и, забрав деньги, скрылись в неизвестном направлении.
Просмотрев камеры наблюдения патрульные получили внешние признаки нападающих. Полисменам удалось установить место нахождения одного из них.
28-летнего мукачевца узнала и прямо указала на него потерпевшая. Мужчину пригласили в Мукачевский отдела полиции поскольку его действия содержат признаки уголовного преступления - разбоя.
Сейчас принимаются меры по установлению второго лица причастного к совершению преступления.
Продолжается следствие.
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Не уж то потомок москалей -- решил русский мир устроить,отправить на родину его,там такие в почёте.