Оппозиционер Навальный показал секретную дачу премьера РФ Дмитрия Медведева (ВИДЕО, ФОТО)

15.09.2016 (17:04)

Стоимость резиденции Дмитрия Медведева 380-460 млн долларов США

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У премьер-министра Россия обнаружилось имение площадью 80 га. Российский оппозиционер Алексей Навальный выложил на своем сайте видео, снятое с беспилотника, на котором показано имение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в городе Плёс на берегу Волги.Стоимость резиденции, по оценкам возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией - 25-30 млрд рублей (380-460 млн долларов США). Площадь территории, на которой находится имение, - 80 гектаров. Резиденция ограждена 6-метровым забором.На этой территории есть частная пристань, горнолыжный склон с подъемниками, станции спецсвязи, вертолетные площадки, гостиницы для сотрудников, подземные сооружения. Центр резиденции - усадьба "Миловка", построенная в 1775 году.ФБК утверждает, что резиденция построена на деньги акционеров газовой компании "Новатэк" Леонида Михельсона и Леонида Симановского, внесенные в благотворительный фонд "Дар". Из этих денег "Дар" начал строить несколько закрытых объектов и этот в том числе этот. В 2012-2014 годах часть земли и строений перешли от “Дара” неизвестному ранее фонду "Градислава". Причем, согласно документам, земля была не продана, а просто перешла ему по "договору пожертвования недвижимого имущества".