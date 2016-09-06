В Мукачево девушка на "Фольксвагене" сбила двух детей (ФОТО)

15.09.2016 (17:37)

В ДТП в Мукачево пострадали дети

Сегодня около 14 часов в г.Мукачево на ул.И.Франка (недалеко цыганского поселения) машина сбила двоих детей.

Две девочки в возрасте 5 и 7 лет перебегали дорогу в неположенном месте и попали под колеса автомобиля. За рулем автомобиля «Фольксваген Кадди» находилась 22-летняя мукачевка. Ехала женщина небыстро, что, очевидно, спасло пострадавших от более серьезных последствий.

Травмированных девочек госпитализировали в областную детскую больницу г.Мукачево. Младшая девочка сейчас находится в ЛОР-отделении, ее состояние врачи диагностируют как средней тяжести. Старшая находится в неврологическом отделении, пока о ее состоянии ничего не известно.

На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Мукачевского отдела полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украини (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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