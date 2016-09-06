"Свинарник" пассажирских вагонов поезда Солотвино-Львов преобразят в образцовый поезд на железной дороге

15.09.2016 (20:04)

Пассажирские вагоны приведут в надлежащее техническое и санитарное состояние

Пассажирская служба регионального филиала «Львовская железная дорога» ОАО «Укрзализныця» увеличила количество вагонов в поезде №601 / 602 Львов-Солотвино-Львов, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение приняли во время рабочего объезда объектов магистрали на Закарпатье под руководством и.о. начальника регионального филиала Ивана Груника.

Так, сегодня по схеме в поезде курсируют 7 вагонов, из которых 2 купейных, 4 плацкартных и общий вагон. Отслеживая количество проданных билетов, железнодорожники при необходимости добавляют к схеме поезда еще до трех вагонов.

Кроме того, руководитель магистрали дал поручение привести пассажирские вагоны в надлежащее техническое и санитарное состояние. Поэтому железнодорожники разработали график ремонта подвижного состава и уже в ближайшее время поочередно выполнят запланированный ремонт.

«Я беру вопрос ремонта и курсирование поезда №601 / 602 Львов-Солотвино на личный контроль. Буду регулярно осматривать поезд перед выходом в рейс и следить, чтобы как подвижной состав, так и поездная бригада были полностью готовы к перевозке пассажиров. К Львовской магистрали неоднократно поступали жалобы на условия этом поезде, поэтому сейчас наша цель - чтобы он стал образцовым поездом на железной дороге », - отметил и.о. начальника регионального филиала «Львовская железная дорога» Иван Груник.

Справка. Поезд №601 / 602 Львов-Солотвино-Львов курсирует из Львова через Самбор, Сянки, Ужгород, Чоп, и является единственным пассажирским поездом, которым можно добраться к таким туристическим местам Закарпатья, как Берегово, Королеве и Солотвино.

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