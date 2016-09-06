"А где же трусики" : Бритни Спирс засветила свою голенькую "изюминку" на весь мир (ФОТО только +18)

15.09.2016 (20:25)

Это уже второй раз Бритни Спирс сверкает своей голой м#ндой перед всем миром

Американская певица Бритни Спирс имеет многомиллионную армию поклонников по всему миру. Инста-блог поп-королевы ежедневно обновляется свежими фото и видеороликами – на радость преданным фанатам.

Однако, что касается пикантных фото, то они достаточно редки в ленте Бритни. Но сегодня певица не удержалась и опубликовала «летящий шпагат без белья».

«Заскучала сегодня и захотела посмотреть – смогу ли я сделать прыжок… он неидеален, но и не слишком неудачен» – написала Бритни Спирс пояснение к фото. Подписчики не заметили каких-либо изъянов в шпагате и восторженно похвалили певицу и её спортивное тело. Но особо внимательные фолловеры заметили одну пикантную особенность фотографии – прыжок Бритни показал, что под короткими шортами отсутствует бельё.

Неизвестно, заметила ли сама Бритни Спирс, что «хватила лишнего», или заметила – но решила, что «изюминка» сделает снимок более популярным.











Это уже второй раз как Бритни Спирс сверкает своей голой м#ндой перед всем миром











Стоит отметить, что за последний год Бритни значительно постройнела. После рождения сыновей Шона и Джейдена и развода с Кевином Феделайном у Бритни начались проблемы с личной жизнью, здоровьем и карьерой. Певица пустила ситуацию на самотёк и, чуть было, не скатилась на самое дно.





Мисс Спирс подозревали в употреблении наркотиков и алкоголя, лишали права опеки над детьми и признавали девушку недееспособной. Но поддержка близких заставила Бритни по-другому взглянуть на жизнь и всё исправить. К слову, последнее выступление Бритни Спирс на премии MTV было просто блистательным.





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