В Ужгородских маршрутках орудуют матерые щипачи

15.09.2016 (20:37)

Советуем ужгородцам быть очень бдительными в общественном транспорте

В редакцию ua-reporter написала жительница Ужгорода

"Возвращалась сегодня с работы домой. На площади Корятовича села в маршрутку №22 около 18.30, - рассказывает нашему изданию ужгородка Елена. - Людей было не очень много, но все сидячие места были заняты, я стояла около водителя. На остановке у 16-этажки в автобус зашли двое молодых мужчин, одетые прилично, проезд оплатили. Так как свободных мест не было, они стали у дверей: один спиной к выходу, второй - лицом к нему. Тот, что стоял лицом к собеседнику, был одет в куртку . И это несмотря на то, что на дворе жара. Через некоторое время я почувствовала непонятные движения. Посмотрела, а к моей сумки под курткой тянулась рука. подняла крик на весь автобус, молодые люди, конечно, говорили, что я все выдумала, но вскоре вышли .Стало понятно, зачем куртка, когда на улице жарко ".

Советуем ужгородцам быть очень бдительными в общественном транспорте. Если же вы стали жертвой карманников - немедленно сообщите в полицию по телефону 102. Помните, что своевременное сообщение поможет оперативно задержать злоумышленников.

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