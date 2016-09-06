Климкин требует , чтобы Путин немедленно убрался с Крыма

|Киев возмущен визитом Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с несогласованным пребыванием на украинской территории президента России Владимира Путина.
Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
Она подчеркнула, что очередное посещение должностными лицами РФ Крыма свидетельствует о продолжении пренебрежения российской стороной устава ООН, законодательства Украины, а также резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года.
Беца напомнила, что данная резолюция подтвердила территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Пресс-секретарь МИД отметила, что тотчас же российскому внешнеполитическому ведомству будет направлена соответствующая нота протеста.
Тем временем террорист-журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов показал, как выглядит Керченский мост, который должен соединить оккупированный Крым с Россией.
Напомним, согласно проекту института "Гипростроймост - Санкт-Петербург" мостовой переход через Керченский пролив будет состоять из параллельных автомобильной и железнодорожной секций. Автомобильная дорога должна насчитывать 4 полосы движения, максимальная скорость движения по ней составит 120 км/ч. Пропускная способность трассы - до 40 тыс. автомобилей в сутки.
Железная дорога включает два пути второй категории железнодорожных линий (максимальная скорость движения по ним 160 км/ч). Расчетная скорость движения пассажирских поездов по мосту - 120 км/ч, грузовых - 80 км/ч.
Мост начнется на Таманском полуострове, пройдет по существующей 5-километровой дамбе, выйдет на остров Тузла, пересечет Керченский пролив, огибая мыс Ак-Бурун с севера. Длина перехода составляет 19 км. Длина арочных пролетов моста составит 227 м, высота судоходной арки - 35 м.
Снимки Керченского моста, сделанные с вертолета президента РФ, Смирнов опубликовал в своем Twitter.
Путин готовится захватить Киев
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Комментарии
Рейтинг: -2
Чем дальше, тем пан Климкин мне нравится все больше и больше...он ведущий дипломат большого государства. Молодец. Путя-вон с Крыма!
Рейтинг: -5
КРЫМ РАССИИ ВЖИВИЛИ КАК СИФИЛИС ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ КОММУНИЗМА И РАСИИ КАК ГОСУДАРСТВА.УРА.ВЫПЬЕМ.
Рейтинг: 2
ТЫ ГАЛИЦКОЕ ТУПОЕ ЧМО УЖЕ С УТРА ВИДНО ПРИНЯЛ.
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Мы на грани грандиозного шухера!
Рейтинг: 6
Кто такой Климкин? Через пару лет его все забудут, а Путина будут помнить столетия.
Рейтинг: 8
Смотри Климкин, а то еще придется просить у Путина о помиловании.
Рейтинг: 9
климкин - дурачок...
Рейтинг: 10
Климкин ты у бабы у своей требовать будешь, а так сопи в две дырки да строчи нотки как япошки 70 лет строчут! я сам с Крыма $ 150 000 "поднял" по лету и другим желаю ушами не хлопать, в Москве денежных лохов, что головастиков в пруду!А за Крым забудьте как его и не было!