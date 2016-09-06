Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 16 сентября

16.09.2016 (05:57)

В Ужгороде на смену ясному утру придет облачный день, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ночью и утром в горных долинах местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 7-12 ° тепла, днем 23-28 °, в горах местами 16-21 ° тепла.

В Ужгороде на смену ясному утру придет облачный день, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 10-12 °, днем 26-28 ° тепла.

Восход 07:08

Закат 19:42

Температура за последние 130 лет 16 сентября:

макс: 30.6° (1960)

мин: 2.3° (1952)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святых Домны и Василисы Великой. 16 сентября было принято «прибиранье рухляди в доме», чтобы приобрести благополучие на осень. В старину в этот день наблюдали за муравейниками: если муравьи соорудили себе большие кучи к осени, то следует готовиться к суровой зиме.