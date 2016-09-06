Курс валют на 16 сентября (+ новости экономики)

16.09.2016 (06:05)

Курс валют 16.09.2016

Экономика Украины продолжает стабилизироваться. Об этом сообщил премьер страны Владимир Гройсман.

Он сослался на экономические показатели, которые ему предоставил вице-премьер Степан Кубив.

Гройсман заявил, что в этом году страна начала выходить из кризисного состояния и появился небольшой рост экономики, который в будущем нужно поддерживать и способствовать ему.

«Одновременно – и это важно – чтобы те изменения, которые уже происходят, реально почувствовали люди», - говорится в послании премьер-министра на его странице в одной из социальных сетей.

Гройсман полностью уверен, что рост экономики и уровня жизни являются единственными реалистичными путями выхода из кризиса.





