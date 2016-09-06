Курс валют на 16 сентября (+ новости экономики)

|Курс валют 16.09.2016
Экономика Украины продолжает стабилизироваться. Об этом сообщил премьер страны Владимир Гройсман.
Он сослался на экономические показатели, которые ему предоставил вице-премьер Степан Кубив.
Гройсман заявил, что в этом году страна начала выходить из кризисного состояния и появился небольшой рост экономики, который в будущем нужно поддерживать и способствовать ему.
«Одновременно – и это важно – чтобы те изменения, которые уже происходят, реально почувствовали люди», - говорится в послании премьер-министра на его странице в одной из социальных сетей.
Гройсман полностью уверен, что рост экономики и уровня жизни являются единственными реалистичными путями выхода из кризиса.
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