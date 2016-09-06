Эти сексуальные парни тушат пожары и разжигают огонь в сердцах девушек (ФОТО)

|Бригада французских пожарников разделась для благотворительного проекта
Сексуальные французские пожарные разделись для благотворительного календаря
Эти парни тушат пожары в Париже и разжигают огонь в сердцах девушек по всему миру.
Бригада французских пожарников разделась для благотворительного проекта. Фотограф Фред Гудон запечатлел мужчин возле машин, в спортзале, на построение и даже в душе. В этом году «горячий календарь» выходит под эгидой ассоциации Pompiers Sans Frontières – все вырученные средства будут переданы на борьбу с последствиями катастроф, стихийных бедствий, эпидемий, а также на повышение пожарной безопасности в развивающихся странах.
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