Эти сексуальные парни тушат пожары и разжигают огонь в сердцах девушек (ФОТО)

16.09.2016 (06:22)

Бригада французских пожарников разделась для благотворительного проекта

Сексуальные французские пожарные разделись для благотворительного календаря

Эти парни тушат пожары в Париже и разжигают огонь в сердцах девушек по всему миру.

Бригада французских пожарников разделась для благотворительного проекта. Фотограф Фред Гудон запечатлел мужчин возле машин, в спортзале, на построение и даже в душе. В этом году «горячий календарь» выходит под эгидой ассоциации Pompiers Sans Frontières – все вырученные средства будут переданы на борьбу с последствиями катастроф, стихийных бедствий, эпидемий, а также на повышение пожарной безопасности в развивающихся странах.

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