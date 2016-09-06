Скандал : Как Зеленский врал о Порошенко - комики показали видео в доказательство своей правоты (ВИДЕО)

16.09.2016 (06:36)

Скандал с шуткой Зеленского о Порошенко

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Студия "Квартал 95" показала видеонарезку, свидетельствующую, по ее мнению, о правдивости скандальной шутки о том, что президент Петр Порошенко является попрошайкой. Об этом говорится в видео под названием "Как Зеленский врал о Порошенко", обнародованном на странице студии в Facebook.В нарезке сначала идут кадры скандального выступления. Лидер студии Владимир Зеленский со сцены заявляет: "У нас абсолютно новый уровень экономики. Этот уровень называется попрошайничество".Затем идут кадры из речи Порошенко, произнесенной 13 сентября в Днепропетровской области.На видео Порошенко крестится, а затем обещает, что 14 сентября Украина получит очередной транш от МВФ."Пусть Бог простит, завтра, 14-го, у нас будет очередной миллиард Международного валютного фонда", - говорит президент.