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Обнаженные модели "размера плюс" убийственно сексуальны (ФОТО)

16.09.2016 (06:44)
Красавицы, которые не постеснялись обнажить свои роскошные «рубенсовские» изгибы
Красавицы, которые не постеснялись обнажить свои роскошные «рубенсовские» изгибы

Автор фотоальбома Curves – нью-йоркский фотограф Виктория Янашвили, которой удалось за 2 недели собрать на портале Kickstarter около 40 (!) тысяч долларов, необходимых для реализации проекта с моделями plus size.

В фотосессии приняли участие 40 пышнотелых красавиц, которые не постеснялись обнажить свои роскошные «рубенсовские» изгибы: модели Дениз Бидо и Марина Булаткина и просто обыкновенные девушки, прошедшие кастинг у Виктории.

Прелести секса с пышными женщинами (ФОТО)


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