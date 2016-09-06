Обнаженные модели "размера плюс" убийственно сексуальны (ФОТО)

16.09.2016 (06:44)

Красавицы, которые не постеснялись обнажить свои роскошные «рубенсовские» изгибы

Автор фотоальбома Curves – нью-йоркский фотограф Виктория Янашвили, которой удалось за 2 недели собрать на портале Kickstarter около 40 (!) тысяч долларов, необходимых для реализации проекта с моделями plus size.

В фотосессии приняли участие 40 пышнотелых красавиц, которые не постеснялись обнажить свои роскошные «рубенсовские» изгибы: модели Дениз Бидо и Марина Булаткина и просто обыкновенные девушки, прошедшие кастинг у Виктории.

Прелести секса с пышными женщинами (ФОТО)