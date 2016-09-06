Итальянка покончила жизнь самоубийством, после разлетевшегося в Интернете интимного видео с её участием

16.09.2016 (07:22)

Видео сделало Тициану Кантоне объектом насмешек и оскорблений

Интимное домашнее видео 31-летней жительницы Неаполя Тицианы Кантоне попало в сеть весной 2015 года, рассказывает The Independent со ссылкой на местные СМИ. Она сняла его со своим новым партнёром, чтобы отправить бывшему бойфренду.

Однако ролик в итоге оказался в интернете и разошёлся по всем соцсетям. Женщину, чьё имя открыто называлось, обсуждали на фейсбуке и в YouTube, над Тизьяной подшучивали и даже пародировали. Блогеры нашли её страницы в соцсетях и забрасывали сообщениями, в том числе с оскорблениями.

В том же году Кантоне удалось добиться удаления видеозаписи из поисковиков, однако она была уже слишком популярна и время от времени ролик снова появлялся в сети в том или ином виде.

В итоге ей пришлось бросить работу и переехать в другой город. Тизьяна поселилась в Тоскане и решила изменить имя. Женщина уже подала заявление и как раз находилась в процессе изменения имени, когда была найдена мёртвой. Она совершила самоубийство спустя год после того, как видео с ней разошлось по интернету.

Её подруга Тереса Петросино рассказывала местным СМИ, что Кантоне чувствовала себя «уничтоженной» из-за этого скандала.

Как они могут быть такими беспощадными, как можно было так ополчиться против девушки, которая не сделала ничего плохого. (…) Думаю, всем, кто заполнил интернет оскорблениями, должно быть очень стыдно.

Сейчас инцидентом занимается прокуратура. Им предстоит установить степень влияния скандала в интернете с её участием на решение Тизьяны покончить с собой.

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