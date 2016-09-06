Когда Авакова принесут в жертву?

16.09.2016 (08:26)

Аваков теряет ценность в коалиции

Глава МВД получил «черную метку» от генпрокурора: в прямом эфире тот сообщил об открытии уголовного дела (на самом деле, производства), в котором фигурирует сам Арсен Аваков. И хоть Юрий Луценко озвучил информацию походя и как бы случайно, у заявления будут серьезные политические последствия.

Конфликт между ГПУ и НАБУ

Производство ведется с подачи общественника-антикоррупционера Виталия Шабунина, который составил обращение к правоохранителям.

«Мы через суд обязали ГПУ внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) дело на основании расследования журналистов о преступлении харьковских чиновников, которые разрешили незаконную приватизацию 18 га земли под Харьковом структурами, связанными с главой МВД», — пояснил Шабунин. Речь идет о передаче АО «Инвестор» (42% акций у супруги министра Инны, 1,6% — у сына Александра) участка под Харьковом Дергачевской райадминистрацией (на территории — лес, размер которого превысил допустимую площадь для приватизации). «Но министры — не подследственность ГПУ, ими должно заниматься НАБУ», — добавил Шабунин.

По его мнению, причина такой резвости Юрия Луценко лежит в желании взять под контроль распределение подследственности дел.

Тем самым Специализированную антикоррупционную прокуратуру лишат влияния на дела топ-чиновников (соответственно, «хоронить» их будет генпрокурор — вот и политический подтекст). С этой точки зрения речь идет о продолжении конфликта по линии «ГПУ — НАБУ». «И когда в этом конкретном деле будет нарушение подследственности, у суда появится прекрасный шанс завалить дело — и потом мы будем дружно обвинять в этом суды», — подтвердил нам нардеп-антикоррупционер Виктор Чумак.

Впрочем, пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган уточнила, что Генпрокуратура лишь внесла производство в ЕРДР. А ведет его НАБУ. «Регистрировать мы должны уголовные производства по любому поступающему заявлению. А в данный момент против Арсена Авакова нет ни подозрения, ни производства», — сказала она. В НАБУ уточнили: производство действительно находится у них (хотя деталей пока не знают).

Вспомнят все

История с землей — не единственное, на что могли бы опереться недоброжелатели Авакова, но максимально безобидное. «Под сукном» лежит вывод $40 млн на панамский офшор соратником министра Игорем Котвицким осенью 2015 года якобы при содействии главы Ощадбанка, друга Яценюка Андрея Пышного (тогда об этом заявлял нардеп Сергей Лещенко). Тут, по нашим данным, министру планируют учинить обычную проверку на предмет наличия конфликта интересов. Также в активе — следствие по унизительному для Авакова эпизоду с пошивом рюкзаков для Нацгвардии фирмой, близкой к сыну министра (ГПУ уже вела производство, но подозрение никому так и не сообщили). «Сейчас это дело в производстве у НАБУ, и при грамотной работе тут действительно можно выйти на подозрение министру, — сказал «Вестям» источник в киевской прокуратуре. — Недавно Соломенский суд выдал разрешение на мониторинг телефонных звонков сына Авакова — там всплывут подробности по его отцу».

Был и еще один эпизод: в «черной бухгалтерии» Партии регионов фигурировал человек по фамилии Апостол, такую же имеет советник Авакова (якобы получил $1,5 млн). Также есть общие вопросы к министру: роль в пожаре на телеканале «Интер», состояние подведомственных ему сил Нацгвардии в зоне АТО. «В случае активизации у министра есть план, не зря его ручной добробат «Азов» мобилизован, постоянно напоминает о себе акциями. Это Аваков играет мускулами, давая понять: голыми руками не возьмешь», — пояснил наш источник в прокуратуре. Официально в МВД наличие производств против начальства отрицают. «За всеми производствами ничего нет, тему раскручивают пророссийские активисты, так называемые борцы с коррупцией», — ответил советник Авакова Зорян Шкиряк.

Когда принесут в жертву

Несмотря на относительно легкий характер производства (вчера же Сарган заявила, что его, скорее всего, закроют после проверки), политических последствий не избежать. Ведь со стороны это выглядит как покушение Юрия Луценко со товарищи на главу МВД. «Цель — предупредительный выстрел: аппетиты и амбиции Авакова давно раздражают президента, и на Банковой немало желающих подвинуть главу МВД, — считает политолог Андрей Золотарев. — Скорее всего, сейчас это принуждение к торгу». Похожее мнение высказал политэксперт Владимир Фесенко. «Это личное предупреждение Авакову», — заявил он. Кстати, еще одним «последним китайским» была регистрация постановления об отставке министра депутатом Каплиным. По некоторым данным, его зарегистрировали с молчаливого согласия Банковой.

Министр — топ-фигура в «Народном фронте» (именно на него ориентируется 2/3 партии). И в случае, если делам дадут ход, о стабильной коалиции можно будет забыть. Пока топор войны не выкопан. «Сейчас у НФ и БПП есть единство, мы вместе работаем над принятием бюджета, у нас каких-либо нюансов нет», — попытался успокоить «Вести» близкий соратник Авакова, «фронтовик» Николай Величкович.

А его коллега из БПП Борислав Розенблат был более конкретен. «Имя Авакова в делах не фигурирует — значит, это фейковые новости, которые нужны, чтобы разрывать наши отношения с НФ. Это политика, — сказал он. — Сумятицу вносят наши оппоненты ради перевыборов». Но как только недовольство деятельностью министра перейдет пороговое значение (а это — и скандал с бросанием стакана в Саакашвили, и атака на «Интер», и нападение активистов на «Киевгорстрой»), разразится скандал. И, по данным «Вестей», Банковая тщательно к нему готовится: идет работа по переориентированию части «Народного фронта» на президента и созданию парламентского «болота» — метафракции из депутатских групп и внефракционных депутатов (общим «весом» в 50–60 депутатов). Переформатирование, по словам политолога Руслана Бортника, возможно ближе к зиме, тогда сохранять Авакова на должности уже не будет необходимости.

Порошенко планирует заменить Авакова на посту главы МВД Турчиновым - В Администрации Президента рассматривают возможность отставки Арсена Авакова и замены его на Александра Турчинова на посту министра внутренних дел.