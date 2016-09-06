В Ужгороде тройное ДТП - в городе огромные пробки (ФОТО)

|В ДТП пострадали сразу 3 авто
Сегодня, 16 сентября, в Ужгороде на ул. Капушанской произошло тройное ДТП. В результате аварии движение на участке было затруднено.
В ДТП пострадали сразу 3 авто. Дорога была частично перегорожена. Кроме того, сегодня проводятся ремонтные работы на перекрестке ул. Победы, Легоцкого и Бабьяка, поэтому пробка тянулась от ТЦ "Токио" и до АТП.
На месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства дела.
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