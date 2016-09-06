Украинские гастарбайтеры - надежда Чехии

16.09.2016 (09:38)

В Чехию прибудут первые украинские рабочие

Согласно новой программе Правительства ЧР, в последующие две недели в Чехию прибудут первые украинские рабочие. Среди местных фирм программа пользуется большим успехом, однако с трудоустройством украинцев не согласны представители профсоюзов.

В Чехию должны приехать граждане Украины, чтобы занять рабочие места среднего уровня квалификации, к которым чехи не проявили интерес. При этом рабочие, приехавшие по данной программе, будут иметь упрощенный режим получения визы и разрешения на работу. С момента открытия программы в августе уже поступило 323 заявления. В программе привлечения рабочей силы из Украины заинтересованы местные фирмы, которым остро не хватает сотрудников:

«Через Бюро по трудоустройству наша компания ищет около 50 сотрудников. Ситуация в машиностроительной области сложилась таким образом, что не хватает не только специалистов, но и неквалифицированных работников»,- объясняет ситуацию Алена Штефаникова, представительница компании TVD – Техническое производство. Чаще всего на рынке труда не хватает поваров, слесарей, швей и водителей.

По мнению главы Конфедерации союзов работодателей Яна Визнера, некоторым фирмам приходится отказываться от заказов из-за нехватки рабочей силы:

«Даже несмотря на то, что мы организовали переквалификацию рабочих из областей с высоким уровнем безработицы, нам не удалось значительным образом увеличить процент необходимых сотрудников. Поэтому мы сфокусировались на прием рабочей силы из-за границы».

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирена Валентова сообщает, что фирмы проявляют интерес к рабочей силе из-за рубежа, несмотря на короткий срок, прошедший со дня запуска программы:

«Уже сейчас заметно, что программа по трудоустройству украинцев «на слуху» у многих работодателей, потому заявления на участие в программе подает все больше и больше компаний. МИД ЧР изначально установило квоты на 170 заявлений в месяц, но с октября квоты планируется повысить до 320».

Всего в Чехию из Украины в рамках данной программы может приехать до 5 000 человек за год. Однако чешские работодатели сначала обязаны предложить свободное место через Бюро трудоустройства. Только в случае, если к вакансии не будет проявлен интерес со стороны чешского населения в течение 30 дней, ее можно будет предлагать работникам из Украины.

Согласно информации Чешского статистического управления, работодателям не хватает около 140 тысяч сотрудников. При этом бюро по трудоустройству в августе насчитывало около 390 тысяч чехов, ищущих работу. По мнению председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стршедулы, ситуация сложилась таким образом, что на вакансии нет спроса из-за низких зарплат:

«Одной из основных причин, по которым безработные не проявляют интерес к предлагаемым фирмами вакансиям – это низкая заработная плата. Когда вам предлагают брутто зарплату 16-17 тысяч крон (600 евро), этого недостаточно для того, чтобы сняться с регистрации на бирже труда»,-комментирует Стршедула.

Поэтому представители Чешкой экономической палаты опасаются, что ситуацию с нехваткой рабочей силы не спасет даже привлечение работников из Украины.

Чехия занимает шестое место в мире по количеству нелегалов из Закарпатья