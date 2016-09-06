Почему сын Анастасии Стоцкой так похож на Киркорова? (ФОТО)

16.09.2016 (09:38)

Разоблачающие фото…

Около года назад Филипп Киркоров опубликовал фото своего сына Мартина с сыном Анастасии Стоцкой Сашей, и тем самым ввел всех в замешательство, потому что никто не мог понять, где кто.

Мальчики были так похожи друг на друга, а вместе — на Киркорова, что мгновенно поползли слухи о том, что певец и является отцом ребенка Стоцкой, которого, кстати, она скрывает от общественности.

Долгое время эти слухи муссировали, хотя и сама Анастасия, и Филипп Бедросович говорили, что это чистое совпадение. Мол, они и сами шутят между собой по этому поводу.

«Доказывать кому-то что-то бессмысленно. Я могу сделать тест ДНК, могу направо и налево давать интервью, пытаясь дать ответ на витающий в воздухе вопрос: не Киркоров ли отец Саши? Но зачем? Кому надо, те и так все знают».

Стоцкая долгое время говорила, что сын похож не на Киркорова, а на своего папу, хотя его отказывалась показывать.

А теперь певица решила расставить все точки над «i» и выложила фото своих родителей. «Так вот на кого похож Саша!» — сразу воскликнули подписчики Насти.

И действительно, глядя на отца Стоцкой — дедушку мальчика, стало ясно, что это его гены. Сама певица тоже надеется, что теперь от нее отстанут с расспросами о схожести сына с Мартином Киркоровым.

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