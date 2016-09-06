Убойная статья : Распутная женщина рассказала о сексе со своими худшими любовниками

16.09.2016 (09:45)

Каждая девушка помнит свой первый секс, свой лучший секс и свой худший секс

Каждая девушка помнит свой первый секс, свой лучший секс и свой худший секс. Сегодня я хочу рассказать вам о худшем.

Мой первый облом случился в шикарном номере пятизвездочного отеляпосле кино, домино и всего остального. Больше правда я помню вино, чем кино, которое мы смотрели в тот вечер, но помню, что кавалер был приличный. И даже цветы дарил.

Мне было что-то около девятнадцати лет, и я еще верила в большую любовь, не думая о больших членах.

Но у испанца Эстебана был действительно большой

Достоинство такого размера я впервые увидела в ту ночь и тогда же поняла, что дело, в общем, не в размере. Романтик после пенной ванны с бокалом шампанского оборвался его вопросом: “А зачем ты снимаешь трусы?”. И перед моими глазами, чуть ниже их, я вижу его эрегированный член. “Минета достаточно”, — поясняет он. Сначала я списала все на свой испанский, но дело было не в нем. На мой вопрос: “Как же так?”, кавалер удивленно ответил вопросом: “Ты что не хочешь секса? Ты говорила, что хочешь меня? Смотри, какой он упругий? Просто смотрит на тебя”. Когда я спросила не хочет ли он посмотреть немного ниже, чувак оскорбился, как будто я просила его вылизать мои ступни, а не заняться со мной обычным классическим сексом. Улыбка быстро сошла с его лица, а эрекция с другой части тела. “Я не трахаю женщин, я гей”, — гордо сказал он, надел штаны, повернулся ко мне спиной и ушел.

Вторым обломом был Марат «я люблю активных женщин». Не знаю, кого на самом деле любил Марат, но женщин – вряд ли. Во всяком случае, любая попытка заняться с ним сексом (активная попытка) сопровождалась фразой: «Я люблю более активных женщин! Ты должна быть еще активнее! Я люблю просто лежать и чтобы все само собой происходило, и всем было хорошо». Оно-то, может быть, даже и произошло бы, и всем бы было хорошо, но одна беда – эрекции у Марата не было, и никакая активность случиться ей не помогала. Разве только чудо. Обыкновенное чудо, которого не произошло.

Третий облом случился с чувствительным романтиком Димой. Здесь стоит даже дать краткое пояснение: с Димой у меня была любовь. Во всяком случае, я его любила. И он говорил, что – тоже. И вот после долгого конфетно-букетного периода я оказалась в заветной постели. И вот тут как раз случилось чудо, не случившееся с Маратом. Нет, а как иначе назвать такое: мужчина лежит с эрегированным членом, смотрит на меня и рыдает в три ручья? Чудо, да и только. Как позже выяснилось после третьей пино-колады, заботливо приготовленной мною на его кухне и душеспасительной беседы, Дима встречался со мной только потому что я похожа на его бывшую девушку, которая его никогда не была, а была просто сама по себе, а он ее любил и любит до сих пор. А член чего стоит? Так он всегда стоит. Не обращай внимания, типа, обычная история. «Он всегда стоит, когда рядом красивые блондинки», — сказал мне несостоявшийся любовник.

Четвертым обломом был «садист» Паша. Скажу сразу, он путал понятия садист и мазохист. Паша на самом деле был мазохистом. А еще точнее, просто придурком. Он был мазохистом, который хотел, чтобы все было по его сценарию. То есть, даже связывать руки ему надо было «по-своему». Для всего у него находились долгие и занудные инструкции, отдающие механикой, физикой и еще каким-то сопроматом. В общем, это было явно не про секс.

Ну и последнее тем и шедеврально, что реально. Случился у меня как-то роман с одним из менеджеров «Газпрома». Красивый роман с цветами по утрам и кольцом на Рождество. Но секса очень долго не было. До свадьбы типа как нельзя, хотя о девственности мне говорить не приходилось, потому что наличие ребенка явно указывало на ее отсутствие. Но Олег тем не менее был непреклонен, Только после свадьбы. Однажды после корпоратива я впервые увидела его пьяным, и он впервые предложил мне остаться у него дома на ночь. И я до сих пор благодарю судьбу, что это случилось до, а не после свадьбы.

Чувак оказался реально не в себе! Он захотел заниматься сексом…. в гробу!

У него дома стоял гроб, купленный специально для этого. Он не мог заниматься сексом с живой девушкой, и нужно было изображать мертвую.

В общем, я бежала, сверкая пятками, по Садовому кольцу, а он кричал из окна: «Не совершай необдуманный поступок! Не делай ошибку!».

Вот с такими ошибками природы я имела удовольствие повстречаться.

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