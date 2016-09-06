Машинист остановил на полпути поезд с сотнями пассажиров, потому что у него закончилась смена

16.09.2016 (10:07)

Прошу на выход...!

Поезд с более чем сотней пассажиров в Испании остановился на полпути к месту назначения, из-за того, что у машиниста закончилась смена.

Поезд остановился в деревне Осорно на севере страны около девяти вечера по местному времени, и пассажиры, направлявшиеся в Мадрид, вынуждены были продолжить путь на автобусах и такси, нанятых железнодорожной компанией.

Государственная ж-д компания Renfe позже принесла им извинения и пообещала провести внутреннее расследование инцидента.

Согласно заявлению Renfe, машинист не отказался ехать дальше, а просто не имел возможности сделать это, не нарушая закон.

По испанскому законодательству машинисты не могут работать больше шести часов подряд – эта мера призвана предотвратить аварии, вызванные переутомлением.

Когда поезд прибыл в Осорно, оказалось, что сменить отработавшего смену машиниста некому, цитирует Франс пресс Карлоса Сегуру, представителя испанского профсоюза.

“Это произошло не потому, что он решил уйти и отправиться домой”, – подчеркнул Сегура.

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