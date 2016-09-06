В Ужгороде наркоман до полу смерти избил женщину, пытаясь ее ограбить (ФОТО)

|Женщинуго спитализировали с переломами и черепо-мозговой травмой
Около 5 часов на улице Минайской полицейские заметили мужчину, который напал на молодую женщину. Неизвестный гражданин бил 32-летнюю ужгородку в лицо и пытался завладеть ее личными вещами.
Заметив полицейских мужчина бросился наутек, однако уже через несколько секунд патрульные догнали и задержали беглеца.
Потерпевшей оказали первую домедицинскую помощь и вызвали скорую, которая госпитализировала женщину с переломами и черепо-мозговой травмой.
После освидетельствования в областном наркодиспансере правонарушителя доставили в горотдел. Заключение врача - мужчина находился под действием алкогольных и наркотических веществ.
В действиях гражданина усматриваются признаки уголовного преступления. Дело внесли в Единый реестр досудебных расследований.
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