В Мукачево с балкона седьмого этажа выбросилась 72-летняя пенсионерка

|Женщина находилась на учете в психоневрологической больнице Берегово
Прошлой ночью на улице Франко местная жительница обнаружила труп 72-летней пенсионерки, которая выпала с балкона седьмого этажа и разбилась на смерть.
По предварительной информации женщина находилась на учете в психоневрологической больнице Берегово.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагической смерти.
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