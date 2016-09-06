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В Мукачево с балкона седьмого этажа выбросилась 72-летняя пенсионерка

16.09.2016 (10:38)
Женщина находилась на учете в психоневрологической больнице Берегово
Женщина находилась на учете в психоневрологической больнице Берегово

Прошлой ночью на улице Франко местная жительница обнаружила труп 72-летней пенсионерки, которая выпала с балкона седьмого этажа и разбилась на смерть.

По предварительной информации женщина находилась на учете в психоневрологической больнице Берегово.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагической смерти.

Итальянка покончила жизнь самоубийством, после разлетевшегося в Интернете интимного видео с её участием


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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