Пьяная учительница предложила полицейскому оральный секс вместо штрафа

16.09.2016 (10:45)

Она добавила, что он может щупать ее грудь, пока она «отрабатывает» штраф

В США во Флориде пьяная школьная учительница Мэри Патрисия Мелони предложила полицейскому оральный секс вместо штрафа за езду в нетрезвом состоянии.

Женщина протаранила другой автомобиль, а затем скрылась с места аварии. Полицейский ее догнал и остановил. На пассажирском сиденье рядом с водительским в машине нарушителя лежала недопитая бутылка вина.

Когда полицейский начал выписывать ей штраф, учительница предложила ему оральный секс. При этом она добавила, что он может щупать ее грудь, пока она «отрабатывает» штраф.

Однако за такое пикантное предложение, к штрафу за езду в нетрезвом состоянии и бегство с места ДТП ей добавили еще и срок в тюрьме на 30 дней.

Это не первый случай в США, когда женщины пытаются откупиться оральным сексом от штрафа.

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