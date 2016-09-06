В Мукачево жуткое убийство : Мужчина всадил нож в своего отчима

16.09.2016 (10:52)

Пострадавший умер, убийцу задержала полиция

Пострадавший умер, убийцу задержала полиция.

Вчера поздно вечером на тел.102 Мукачевской полиции поступило сообщение от жительницы Мукачево. Женщина сообщила о том, что ее соседи бесчинствуют.

На место происшествия, в квартиру на ул.Космонавтов, прибыла группа быстрого реагирования Мукачевской полиции. В доме полицейские обнаружили бездыханное тело 46-летнего мужчины, который там проживал.

Как выяснилось, в гости к матери и ее 46-летнего сожителя пришел вечером ее 34-летний сын. Гостя угостили, и тот затеял ссору с хозяином. Сначала мужчины дрались, дальше младший схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов в голову и грудь своему оппоненту. От полученных повреждений потерпевший скончался.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.115 ч.1 УК (Умышленное убийство). Орудие убийства - кухонный нож изъят. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В Ужгороде наркоман до полу смерти избил женщину, пытаясь ее ограбить (ФОТО)