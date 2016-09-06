Бомба : 12-летний паренёк сделал селфи на фоне обнаженной девушки (ФОТО)

16.09.2016 (11:14)

Ну и что мы с ним будем делать? - лукаво спросила девушка

12-летний паренёк наткнулся на обнажённую девушку в посадке неподалёку от своего дома. Недолго думая и не пытаясь понять, что происходит, он достал телефон и сделал это фото.

Девушка тут же его заметила. Парень приготовился к самому худшему - крикам, брани, угрозам - но она лишь улыбнулась и, нисколько не стесняясь незваного гостя, поднялась на ноги.

- Ну и что мы с ним будем делать? - лукаво спросила девушка, глядя куда-то в сторону.

Мальчик посмотрел в том же направлении и увидел... фотографа.

Оказывается он набрёл на эротическую фотосессию. Фотограф, суровый бородатый мужик, как ни странно, тоже улыбался.

- Посмотрел, и хватит, - сказал он, подмигивая. - Дуй отсюда - нам работать надо.

Это произошло в 2012-м году. С той девушкой Сергей (так звали мальчика) больше не встречался. А очень хотел бы. Ведь сейчас ему уже почти 16 лет











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