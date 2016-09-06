Битва гигантов : Новый рейтинг Трампа и Клинтон

16.09.2016 (11:35)

Республиканец и демократка идут «ноздря в ноздрю»

Уровень популярности Дональда Трампа и Хиллари Клинтон постоянно меняется, и накануне стали известны результаты нового опроса, проведенного в Соединенных Штатах.

Республиканец и демократка идут «ноздря в ноздрю» - Клинтон заручилась поддержкой 41 процента избирателей, за Дональда Трампа готовы проголосовать 40 процентов избирателей.

У всех остальных кандидатов шансы почти нулевые – к примеру, за Джилл Стейн будут голосовать не больше трех процентов американцев, за Гэри Джонсона чуть больше – примерно восемь процентов избирателей. Однако социологи проводили два опроса подряд – сначала респонденты отдавали голоса за всех кандидатов, после чего им предложили выбрать кого-то одного только из двух кандидатов – Трампа и Клинтон. В итоге республиканец опередил демократку на один процент голосов – за него готовы голосовать 46 процентов избирателей, а за Хиллари Клинтон – 45 процентов.

По мнению сотрудников Фокс Ньюс, такие результаты связаны с тем, что Трамп в последнее время стал более тактичным и корректным, а Клинтон, напротив, использует самые жесткие способы, чтобы убрать Трампа со своего пути.

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