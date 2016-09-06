Настя Каменских сексуально изгибалась в белом пеньюаре с голой "изюминкой" (ФОТО +18)

|Настя Каменских в порвала сексуальностью Сеть
На своей странице в Инстаграм певица Настя Каменских опубликовала фото, которые всколыхнули Сеть.
Каменских появилась в откровенном черном бикини, а на него надела кружевной белый пеньюар, который выгодно подчеркнул фигуру красавицы.
За короткий период после публикации фото набрало тысячи предпочтений и сотни комментариев со словами восхищения и восторга.
Стоит отметить, что пока знаменитость уже избавилась тяжелого гипса на ноге и передвигается с помощью специального велосипеда.
Однако, позировать Насти в откровенном и обольстительном исподнем - дело не новое! Она частенько радует своих поклонников свежими фотографиями, где демонстрирует результаты кропотливой работы в спортзале - подтянутую фигуру.
Полуобнаженная Настя Каменских похвасталась фигурой в бикини (ФОТО)
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надо же как мозги промыли...