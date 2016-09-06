На Закарпатье пограничники задержали два десятка нелегалов (ФОТО, ВИДЕО)

16.09.2016 (12:42)

20 нелегальных мигрантов обнаружили и задержали пограничники Закарпатья

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Двадцать нелегальных мигрантов обнаружили и задержали вчера сотрудники Госпогранслужбы на Закарпатье в рамках проведения специальной пограничной операции «Граница - 2016».Так, вчера вечером во время отработки информации относительно возможного пересечения границы вне пунктов пропуска нелегальными мигрантами пограничники Чопского отряда задержали неподалеку н.п домами гражданина Украины. В ходе проверки территории, где было обнаружено Украинский пограничный наряд заметил группу лиц. Увидев правоохранителей, они пытались скрыться и разбежаться в разные стороны. Организовав взаимодействие с отделами «Новоселица», «Ужгород» и мобильной пограничной заставой «Чоп», на задержку нарушителей было выслано около десятка пограничных нарядов, которые перекрыли все возможные пути их следования через границу.Одновременно о проведении специальных мероприятий проинформированы взаимодействующие органы и смежные стороны.В результате проведения поисковых мероприятий, которые продолжались до ночи, недалеко от границы «зеленые береты» задержали 16 граждан азиатской внешности -14 мужчин и 2 женщины.Человек доставлены в пограничное отдела. По результатам проведения фильтрационных мероприятий установлено, что среди них - 9 граждан Вьетнама, 3 граждан Шри-Ланки и 4 граждан Индии.Сейчас проверяется информация относительно гражданина Украины, является ли он их сообщником в незаконной путешествия в страны Евросоюза.Кроме того, на окраине Ужгорода пограничники задержали четырех человек азиатской внешности, которые направлялись в сторону границыЗадержанные, мужчина и три женщины, документов при себе не имели, однако, по их словам стало известно, что они граждане Вьетнама. Сейчас нарушителей доставлены в отдел пограничной службы «Ужгород» с целью установления лиц и составления административно-процессуальных документов.