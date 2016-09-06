Закарпатец пытался узаконить угнанный в Европе "Land Rover"

16.09.2016 (13:11)

Закарпатец судился за дорогущий джип, который оказался краденым

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры области апелляционный суд Закарпатской области отменил решение районного суда, которым местный житель пытался узаконить право собственности на автомобиль марки "Land Rover", стоимостью около 3 млн. грн.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск исходил из того, что истец приобрел у другого гражданина указанное транспортное средство, в подтверждение чего им было предоставлено расписку.

Однако, отменяя судебное решение апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении иска.

Начальник отдела представительства интересов гражданина или государства в суде и при исполнении судебных решений Андрей Малинич пояснил, что в отличие от договора, не является правовым оформлением перехода права собственности на автомобиль, получение денежных средств за продажу автомобиля по расписке на транспортное средство, которое было в эксплуатации и имеет особенности гражданского оборота.

Поскольку в данном случае договор купли-продажи спорного автомобиля не заключался, таковой не был снят с учета в уполномоченном органе МВД, его регистрация по определенным лицом не проводилась, поэтому у суда не было правовых оснований для удовлетворения исковых требований о признании права собственности на автомобиль.

Также, судом было оставлено без внимания требования Гражданского законодательства о необходимости совершения сделок между физическими лицами в письменной форме на сумму, превышающую в 20 и более раз размер необлагаемого минимума доходов граждан.

Кроме того, как установлено в ходе изучения дела и во время его рассмотрения в суде апелляционной инстанции, продавец спорного автомобиля был владельцем другого транспортного средства. При этом, приобретенный автомобиль, на территории Украины не зарегистрировано.

Более того, данный автомобиль был похищен в Германии в 2014 году и находится в розыске Интерпола.

По данному факту органами внутренних дел осуществляется досудебное следствие в уголовном производстве по факту уничтожения, подделки или замены номеров узлов и агрегатов транспортного средства, в котором автомобиль признан вещественным доказательством.

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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