Чистка в Кабмине : Стали известны министры, которые под угрозой отставки

16.09.2016 (13:48)

Под угрозой отставки находятся два министра

На стратегических совещаниях в Администрации президента не поднимается вопрос о смене министра внутренних дел Арсена Авакова, однако под угрозой отставки находятся два министра.

Об этом УП сообщили несколько источников как в АП, так и в окружении президента.

"Я лично не знаю, откуда пошла история по Авакову. Нам этого не надо", - сказал один из собеседников в АП.

Вместе с тем источники отмечают, что в Кабмине могут произойти некоторые новые кадровые решения.

"Теперь все на своих местах. Могут возникнуть вопросы к Данилюку (министр финансов – УП). Заявлениями по стипендиям он подставил, посмотрим, как пойдут дела с бюджетом. Так же может быть и по Насалику (министр энергетики – УП) - посмотрим, что будет с отопительным сезоном, как войдем в зиму. По выборах на своем округе он подставил", - сказал другой собеседник из окружения президента.

Ранее секретарь СНБО Турчинов назвал пророссийской провокацией слухи о его возможном назначении министром внутренних дел вместо Арсена Авакова.

Недавно Аваков стал фигурантом скандала вокруг телеканала "Интер": сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что нападавшие на "Интер" получили по 200 долларов, а организовали все руководители "Народного фронта" Аваков, Турчинов и Яценюк.

Кроме того, претензии к Авакову имеет ОО "Центр противодействия коррупции", которая добилась возбуждения дела против Авакова, обвиняя его в коррупции. Однако в ГПУ заявляют, что дело не имеет перспектив и было возбуждено лишь потому, что так процессуально требует законодательство.

В четверг в Харькове были проведены 120 обысков по делу мэра города Кернеса относительно разворовывания земли. Кернес обвинил Авакова в заказе этого дела против него.

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