В Мукачево взорвалась квартира - владельца выбросило взрывной волной (ФОТО)

16.09.2016 (14:11)

Причиной взрыва стала утечка природного газа

Сегодня на улице Пушкина в Мукачево произошел взрыв. Жертв нет. Правоохранители выясняют обстоятельства.

16 сентября в 12:10 в мукачевскую полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Пушкина, 36 произошел взрыв.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа.

По словам владельца квартиры, когда он подходил к входной двери, слышал сильный запах газа. Только мужчина повернул ключ в замке, его отбросило взрывной волной. С ожогами руки 47-летнего мукачевца доставлено в городскую клиническую больницу.

Огнем повреждено потолок помещения, взрывом выбиты окна. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полицейские.

Отдел коммуникации

полиции Закарпатской области

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