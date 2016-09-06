В Мукачево взорвалась квартира - владельца выбросило взрывной волной (ФОТО)

|Причиной взрыва стала утечка природного газа
Сегодня на улице Пушкина в Мукачево произошел взрыв. Жертв нет. Правоохранители выясняют обстоятельства.
16 сентября в 12:10 в мукачевскую полицию поступило сообщение о том, что в доме на улице Пушкина, 36 произошел взрыв.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка природного газа.
По словам владельца квартиры, когда он подходил к входной двери, слышал сильный запах газа. Только мужчина повернул ключ в замке, его отбросило взрывной волной. С ожогами руки 47-летнего мукачевца доставлено в городскую клиническую больницу.
Огнем повреждено потолок помещения, взрывом выбиты окна. На месте происшествия работают пожарные, спасатели и полицейские.
Отдел коммуникации
полиции Закарпатской области
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