Наглец-ведущий взлохматил Дональда Трампа в прямом эфире (ВИДЕО)

16.09.2016 (14:30)

Телеведущий растрепал знаменитую прическу Трампа

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил в качестве гостя на популярном вечернем шоу Джимми Фэллона на телеканале NBC. Дональд, я хотел бы попросить вас ... Потому что в следующий раз, когда мы увидимся, вы, возможно, будете президентом США. Я просто хотел узнать, можем ли мы сделать несколько вовсе не президентское, то, что мы можем сделать сейчас, пока мы оба простые граждане? »- спросил ведущий, прежде чем озвучил свою просьбу.Получив согласие Трампа, Фэллон взъерошил волосы миллиардера. После этого Трамп безуспешно попытался привести в порядок свою легендарную прическу под аплодисменты аудитории.