Скандально известного главного экс-ГАИшника Ужгорода комиссия отправила на полиграф!

16.09.2016 (16:50)

Алексей Спивак на должности гланого ГАИшника получал огромные "откаты"

Одиозного бывшего руководителя ГАИ Ужгорода Алексея Спивака, который в период войны на Востоке Украины ходил с георгиевской лентой, аттестационная комиссия отправила на полиграф, или так называемый детектор лжи.

Об этом сообщил источник из ГУНП в Закарпатской области.

Алексей Спивак, будучи главным ГАИшником Ужгорода в период с 2011 по 2013 годы организовал сотрудничество со страховой компанией «Универсальная» и получал "откаты" за то, что во время ДТП направлял туда клиентов и организовывал схемы возмещения страховки для послеаварийных авто.

Бывшие сотрудники Алексея Спивака также сообщают, что в системе у него было три прозвища: "Певец" (в мире криминала), "Сепар" (за ношение георгиевской ленты в 2014 году) и "Царь" (за то, что сам себя восхвалял и свысока относился ко всем подчиненных).

Сотрудники господина Спивака также утверждают, что когда экс-руководитель Ужгородских гаишников отправился искупить свою вину в АТО, то сразу приватизировал все карточки на бензин и все средства, которые управление собирало на обеспечение своих коллег. Поэтому в зоне АТО Спивак за присвоение этих материальных ценностей едва не поплатился жизнью.

Что касается последней занимаемой должности Алексея Спивака - руководителя службы безопасности движения Закарпатской области, уже уволенные из органов ОВД работники рассказывают вообще жуткие истории. По их информации, Алексей Спивак отправлял по области определенные экипажи на "рыбные" места, где патрульные должны были собирать на дороге так называемую дань. О месте работы своих подчиненных Спивак заранее информировал общественную организацию "Спецконтроль", руководителей которой не так давно поймали по подозрению в вымогательстве денег за компромат. Общественные активисты по информации "шефа" гаишников снимали факт дачи инспекторам взяток. Вскоре после просмотров видеоматериалов, чтобы остаться на посту, начальник предлагал своим же сотрудникам уладить дело. Сумма такого проступка, по информации экс-гаишников, колебалась от 2 до 4 тысяч долларов.

По информации тех же коллег господина Спивака, в продвижении его по аттестационной комиссии способствует его товарищ, член комиссии и нынешний начальник горотдела Нацполиции в Ужгороде Роман Стефанишин. Именно поэтому Алексей Спивак уверен в беспроблемном прохождении аттестации. Силовики прогнозируют, что при условии возвращения Спивака на предыдущую или любую другую должность в структуре службы дорожного движения или патрульной полиции, в крае возобновится схема поборов и элитных "решаловок" от экс-начальника.

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