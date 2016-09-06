Депутата-АТОшника наградили орденом за бегство из-под Дебальцево

16.09.2016 (16:56)

За бегство от врага можно стать депутатом и получить орден "за мужество"

В сентябре на штабе города военный комиссар Южноукраинского - Арбузинского объединенного военного комиссариата Стоянов А.А. торжественно вручил Анатолию Толкачеву орден "За мужество" III степени, об этом сообщили в пресс-службе Южноукраинского горсовета.

Приказ о награждении Анатолия Петровича был подписан Президентом 3 ноября 2015 года, но только сейчас, практически через год награда была вручена

В армию Анатолий Толкач, не дождавшись повестки, пошел добровольцем в 2014 году. В звании сержанта, Анатолий Петрович поступил на службу в 17-ю танковую бригаду. Получив должность заместителя командира взвода разведки в составе артиллерийской батареи, он стал коректировщиком огня.

Со своим взводом попал в окружение под Дебальцево, за отступление из под которого и был награжден орденом "За мужество" III степени.

О времена! О нравы! - За бегство от террористов-оккупантов можно стать депутатом и получить орден "за мужество".