Жестокое убийство : В Закарпатье под забором нашли тело 38-летней женщины (ВИДЕО)

16.09.2016 (17:51)

Правоохранители разыскивают убийцу

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Трагедия произошла вчера в селе Онок. Труп местной жительницы люди обнаружили под забором, когда утром шли на работу. Правоохранители разыскивают убийцу38-летняя оночанка после смерти мужа оставила троих своих детей матери, а сама занималась бродяжничеством, жила где попало и часто выпивала. Именно это обстоятельство, по мнению некоторых односельчан, и могла стать причиной его преждевременной смерти.Однако в полиции возникли подозрения об убийстве.Как сообщил начальник Виноградовского отдела полиции Иван Бедринец, при вскрытии трупа эксперты обнаружили многочисленные следы от побоев на теле погибшей. Поэтому правоохранители ищут убийцу и уже вышли на след подозреваемого в преступлении.Детали пока не разглашаются.