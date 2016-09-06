Жестокое убийство : В Закарпатье под забором нашли тело 38-летней женщины (ВИДЕО)

|Правоохранители разыскивают убийцу
Трагедия произошла вчера в селе Онок. Труп местной жительницы люди обнаружили под забором, когда утром шли на работу.
Правоохранители разыскивают убийцу
38-летняя оночанка после смерти мужа оставила троих своих детей матери, а сама занималась бродяжничеством, жила где попало и часто выпивала. Именно это обстоятельство, по мнению некоторых односельчан, и могла стать причиной его преждевременной смерти.
Однако в полиции возникли подозрения об убийстве.
Как сообщил начальник Виноградовского отдела полиции Иван Бедринец, при вскрытии трупа эксперты обнаружили многочисленные следы от побоев на теле погибшей. Поэтому правоохранители ищут убийцу и уже вышли на след подозреваемого в преступлении.
Детали пока не разглашаются.
В Мукачево жуткое убийство : Мужчина всадил нож в своего отчима