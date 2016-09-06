ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Депутаты готовят закон о переименовании Донецка в Бандеровск, а Луганска — в Майдан

16.09.2016 (19:17)
Бандеровская область - звучит гордо и красиво!!!
Бандеровская область - звучит гордо и красиво!!!

Известный украинский волонтер и блогер Роман Доник предложил переименовать Донецк в Бандеровск, а Луганскую область — в Майдан.

Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает varota.com.ua.

Он сообщил, что якобы ведутся переговоры с группой депутатов для подготовки законопроекта, в котором пойдет речь о переименовании Донецка, Луганска и Донбасса в целом.

По словам волонтера, варианты новых названий населенных пунктов пока не обсуждались.

Он предложил в качестве новых названий Бандеровск и Бандеровскую область, а также город “Незалежність” и название “Майдан” вместо Луганской области.

“Майдановцы! Ну звучит же. На Майдановщине прошли праздники по случаю годовщины победы Революции Достоинства”, — пишет Доник.

По его мнению, каждый украинец захочет жить городе, названном именем Бандеры, и такое переименование решит множество проблем.


snimoka2-3.png


В Евросоюзе приняли важное решение по российским "выборам" в Крыму


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...

Комментарии

16.09.2016 (19:37) / VictorPr

Masturbation
Asian
Masturbation
Small Tits
Blowjob