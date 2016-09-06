Депутаты готовят закон о переименовании Донецка в Бандеровск, а Луганска — в Майдан

16.09.2016 (19:17)

Бандеровская область - звучит гордо и красиво!!!

Известный украинский волонтер и блогер Роман Доник предложил переименовать Донецк в Бандеровск, а Луганскую область — в Майдан.

Об этом Доник написал на своей странице в Facebook, передает varota.com.ua.

Он сообщил, что якобы ведутся переговоры с группой депутатов для подготовки законопроекта, в котором пойдет речь о переименовании Донецка, Луганска и Донбасса в целом.

По словам волонтера, варианты новых названий населенных пунктов пока не обсуждались.

Он предложил в качестве новых названий Бандеровск и Бандеровскую область, а также город “Незалежність” и название “Майдан” вместо Луганской области.

“Майдановцы! Ну звучит же. На Майдановщине прошли праздники по случаю годовщины победы Революции Достоинства”, — пишет Доник.

По его мнению, каждый украинец захочет жить городе, названном именем Бандеры, и такое переименование решит множество проблем.











В Евросоюзе приняли важное решение по российским "выборам" в Крыму