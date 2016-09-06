В Ужгородской маршрутке задержали гастролера-карманника с Франковщины (ФОТО)

16.09.2016 (20:06)

Полиция провела задержание прямо в маршрутке

Сегодня днем ​​патрульные получили вызов о том, что от пенсионерки похитили кошелек с деньгами.

Они сразу вспомнили ситуацию с подобными вызовами о кражах в автобусах. Заявительница пояснила, что сев в автобус маршрутного такси №8 в 13:00, возле районного суда, ее начали заговаривать двое мужчин, после чего, уже на следующей остановке вышли из маршрутки. Единственное, что хорошо запомнила постраждала- верхнюю одежду вора серого цвета. Женщина позвонила на 102 и предоставила информацию о краже с описанием предполагаемых преступников, которых передали в ориентирования. Командир роты сразу направил работу патрульных на выявление подозреваемых.

Каждый экипаж, патрулируя город или реагируя на вызовы, заострял внимание на пассажирах маршрутных такси. Уже через несколько часов, в 16:00 на улице Украинской командирский экипаж увидел в одной из маршруток подозрительного мужчину, который подпадал под ориентировку. Полицейские тут же остановили автобус и, быстро сработав и попросив пассажиров не покидать машины, обнаружили и вывели из машины разыскиваемого человека, которого доставили в горотдел милиции. Оказалось, что это ранее судимый житель Ивано-Франковской области, который на вопрос о цели пребывания на Закарпатье сообщил, что приехал отдыхать.

Патрульные сразу заметили, что человек обманывает, поскольку его поведение не соответствовало обстановке, а ко всему он сообщил, что отдыхает и находится в области без документов. Кроме этого стало известно, что мужчина 4 раза привлекался к ответственности за уголовные преступления и отбывал наказание в местах лишения свободы. Также полисменам показалась странной рассказ о том факте, что гостя человек нигде не проживает, а только ездит в маршрутных такси.

Подозрения в содеянном патрульные подтвердили, когда на вопрос о кражах человек начал отмалчиваться. Общаясь с молодым человеком патрульные связались с пострадавшей женщиной, которая по прибытию прямо указала на мужчину, подтвердив, что именно он был рядом с ней в автобусе. Сейчас мужчиной занимаются следователи, а патрульные полицейские работают над выявлением соучастника, с которым задержаный, вероятно, совершил не одну кражу и не только в области. Женщина выразила патрульным благодарность, откровенно признавшись, что не надеялась на задержание вора.

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