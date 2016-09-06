Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 17 сентября

|В Ужгороде весь день пройдет без осадков
В Закарпатской области Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, во время грозы порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем 23-28°, в горах местами 15-20° тепла.
В Ужгороде также переменная облачность, но без осадков, только к вечеру может начаться мелкий дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16°, днем 26-28° тепла.
Восход 07:09
Закат 19:40
Температура за последние 130 лет 17 сентября:
макс: 30.6° (1947)
мин: 0.4° (1979)
Народный прогноз погоды: 17 сентября отмечается день памяти иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В этот день наши предки на заре ходили слушать последние голоса птиц, улетающих на юг. И следили за воронами: если вороны садятся головами в разные стороны — день будет безветренным, а если в одну, да как можно ближе к стволу дерева — надо ждать ветра.
Рейтинг: 0