В Ужгороде приводят в порядок альпинарий

17.09.2016 (09:19)

На лавочке сидят две знаковые для края фигуры - Адальберт Эрдели и Иосиф Бокшай

Одна из изюминок областного центра Закарпатья - альпинарий, построенный вблизи бывшего жупаната в исторической части Ужгорода почти два века назад, сейчас перевоплощается.

Ужгородский альпинарий еще называют аналогом киевской Владимирской горки. Он покрыт природными остатками вулканических пород, здесь растут альпийские травы и цветы, самшит, можжевельник, туя, биота и другие растения. У стены верхней части террасы выложена искусственная гора, с которой берет начало ручей, стекающий каскадами в искусственное озеро.

В начале ХХ века в верхней части альпинария был установлен бюст Адольфа Добрянского, который в 1939 году жители города, в знак протеста против венгерского режима, разрушили.

Сейчас в центре альпинария, на лавочке задумчиво сидят две знаковые для края фигуры - Адальберт Эрдели и Иосиф Бокшай - известные художники, учредители закарпатской школы живописи. Когда-то здесь проводили выставки цветов, эту традицию пытаются возродить в последние годы.

Однако сейчас одна из визитных карточек Ужгорода находится в далеко не лучшем состоянии. Именно поэтому новость о том, что проект его восстановления авторства Дианы Кайнц «Реновация уникального сквера-альпинария» одержал победу в общероссийском конкурсе экологических проектов «Строим Украину вместе» и получил поддержку и финансирование, приятно порадовала горожан. МБФ «Украинская биржа благотворительности» выделит на благоустройство природного памятника почти 135 000 гривен, тем самым предоставив шанс на восстановление и возвращение былой славы образцового альпинария.

Единственное условие городских властей к реновационным работам - оставить концепцию и аутентичность альпинария, проведя лишь текущий ремонт и благоустройство территории, обновление скамеек, освещения, очистки водоема и т.

Сейчас работы уже начались. Диана Кайнц рассказывает, что, прежде всего, ее помощники-волонтеры вывезли отсюда несколько контейнеров мусора, оставленного «благодарными» посетителями, и очистили от грязи озеро. Однако уже очень скоро альпинарий предстанет во всей своей новой красе. Сегодня здесь очищают и реставрируют каменные лестницы, вычищают от сорняков газоны, а от грязи дорожки, обрезают кусты и бетонируют основу для скамеек новой, более удобной конструкции. Будут высажены молодые деревья и кусты тиса, самшита, ели, сосны, а также несколько кустов гортензии, азалии, глицинии. Автор проекта Диана отмечает, что нынешняя реконструкция ужгородского альпинария - лишь первый шаг, потому что очевидна необходимость «осветлить» его, проредив кроны деревьев, и создания новых водных «уголков» с мостиками и других изюминок паркового искусства.

Оксана ДУДАШ

Источник День

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