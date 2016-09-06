Конец уже близок : Ученые установили дату смерти всего населения Земли

17.09.2016 (09:38)

Все человечество может погибнуть уже совсем скоро – в 2290 году

Согласно результатам исследования, все человечество может погибнуть уже совсем скоро – в 2290 году.

К такому выводу пришли специалисты из исследовательской компании ВСА в Канаде. По их мнению, теперь у международных инвесторов вообще не будет резона вкладывать свои средств в рискованные проекты.

Канадская компания занимается исследованиями в области экономики, а не науки, однако эксперты основывались на данных многих международных организаций и институтов. Специалисты «выделяют» человечеству не больше семисот лет, однако гибель всего живого может произойти намного раньше.

Один из экономистов, Питер Березин, занимавшийся исследованием, отметил, что с вероятностью в 50 процентов человечество погибнет не позднее 2290 года, и с вероятностью в 95 процентов – через 700 лет.

В своих анализах Березин основывается на суммарном коэффициенте рождаемости на Земле, а не на гипотезах о глобальных катастрофах или на изменениях климата. Если коэффициент рождаемости останется на уровне 2,4, отметил экономист, к 3000 году на планете не останется ни одного человека. Березин даже посоветовал инвесторам и обычным людям не думать о накоплениях, поскольку «конец уже близок».

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